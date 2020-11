Een tevreden Holzhauser na zijn contractverlenging: "Een win-win situatie"

Na weken onderhandelen kondigde Beerschot het trots zelf aan; Raphael Holzhauser blijft op het Kiel. En nu spreekt de smaakmaker van de Ratten ook zelf over zijn contractverlenging tot 2023.

Na de training loopt een duidelijk tevreden man de perszaal binnen.

En dat geeft hij zelf ook aan: "Voor mij was het een logische beslissing. Ik ben hier gelukkig.

Zowel in de stad als bij de ploeg. Het is een win-win situatie voor de club en mijzelf.

Er was wel interesse van andere clubs, maar daar heb ik me eigenlijk niet echt mee beziggehouden.

Het blijft wel een droom om ooit in de Engelse competitie te spelen of terug te keren naar de Bundesliga, maar voor mij was het op dit de enige juiste keuze."

Statistieken:

Holzhauser kan ook mooie resultaten voorleggen. Sinds hij in de zomer van 2019 tekende bij Beerschot was hij goed voor maar liefst 17 doelpunten en 17 assists in 44 matchen. Straffe statistieken voor iemand die niet in de spits speelt. Toch is hij zelf niet echt verrast door zijn cijfers:

"Nee, de statistieken verrassen me niet. We spelen in een systeem die me helemaal ligt. Ik kan ook op de zes spelen, maar als nummer tien gaat het zeer vlot. Iedereen kent zijn rol in het team en weet wat ze moeten doen. Dus het team heeft er heel hard aan bijgedragen. Maar ik ben blij dat ik zelf veel verantwoordelijkheid krijg. Ik zie de contractverlening dan ook als een beloning voor mijn prestaties."



Sleutel tot succes:

De sleutel tot succes bij de Ratten ligt volgens Holzhauser niet enkel bij de sportieve omkadering:

"Hier staan alle neuzen echt in dezelfde richting. Zowel de staff als het medisch departement, maar ook de mannen van de sociale media en fans dragen elk op hun manier hun steentje bij. En dat is zeer belangrijk voor een club. Iedereen moet op dezelfde lijn zitten en dat is hier 100% het geval. Iedereen gaat mee in het verhaal. Wij spelers worden zodanig geprikkeld en gemotiveerd op verschillende manieren dat je dat ook met je meedraagt op het veld."