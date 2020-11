Jonathan Legear had wat langer profvoetballer kunnen blijven: "Maar de afstand naar Kortrijk of Waasland-Beveren afleggen zag ik niet zitten"

Op zijn 32e koos Jonathan Legear ervoor om een stap terug te zetten in zijn carrière. De blonde flankspeler zat in december 2019 zonder club en tekende een maand later bij Visé. Niet dat er geen mogelijkheden meer lagen in het profvoetbal...

Jonathan Legear is zijn wilde haren al een tijdje verloren. Bij STVV werd hij omschreven als een modelprof en begin 2019 kreeg hij een aanbod uit Turkije dat hij niet kon weigeren. Nog geen jaar later zat zijn passage bij Demirspor erop en zette hij een stap terug naar Visé. Kortrijk en Waasland-Beveren In het profvoetbal actief blijfen was nochtans een optie. "Een terugkeer naar STVV zag ik zitten, maar die piste werd nooit echt warm. De afstand naar Kortrijk of Waasland-Beveren afleggen, zag ik zelf niet zitten. Ik heb voor mijn gezin gekozen", legde de inmiddels 33-jarige Legear uit. "Ik had geen zin meer om te blijven wachten. Kijk naar jongens als Kagé, Bruzzese, Tainmont of zelfs Van Damme. Zij wachten nog altijd. Ik word straks 34 en zie mezelf nog anderhalf jaar voetballen", besloot hij.