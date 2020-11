🎥 Kemar Roofe nu al even vaak trefzeker voor Rangers als voor Anderlecht en zijn laatste was wéér een pareltje

Zeven stuks, dat is hetzelfde aantal dat hij vorig seizoen liet optekenen bij RSC Anderlecht, waar hij nooit zijn stempel kon drukken. Nu speelt hij bij een ploeg die als een pletwals door de Schotse competitie raast.

Maar ook in de Europa League doen de Rangers van Steven Gerrard het uitstekend. Donderdag werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen Benfica en Roofe zorgde met een raket voor de 2-0.

Borna Barišić with a cheeky assist to Kemar Roofe who makes it 2-0 for Rangers against Benfica 🇵🇹 pic.twitter.com/EcM3SP4n4I