🎥 Indrukwekkend! All Blacks brengen hommage aan Maradona met haka

Zaterdag namen de All Blacks het op tegen Argentinië en de keiharde rugbyspelers laten zien dat ze ook enorm veel respect hebben voor hun tegenstander. Voor ze aan hun haka beginnen, legt de kapitein een gesigneerd truitje van Maradona op grond.

Daarna beginnen de ze aan hun haka, zoals altijd zeer indrukwekkend:

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka.



🎥: @skysportnz #ARGvNZL