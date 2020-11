Lukas Nmecha beseft dat Anderlecht uit een ander vaatje moet tappen tegen Standard

Er zijn flink wat woorden gevallen na de nederlaag van Anderlecht tegen Beerschot. In de eerste plaats van Vincent Kompany, maar ook Lukas Nmecha schuwde de harde taal niet.

De Duitse spits kwam bij Het Laatste Nieuws terug op zijn uithaal - "we hebben gespeeld als kinderen". "Iedereen (van de ploeg, nvdr.) kon me volgen", aldus Lukas Nmecha die onder de indruk was van de boze Vincent Kompany.

"Ik had hem sinds mijn komst naar Anderlecht nooit zo kwaad gezien. Terecht, dat vond elke ploegmaat. In vergelijking met die van de coach waren mijn quotes nog braaf", ging hij verder.

Paars-wit zal tegen Standard uit een ander vaatje moeten tappen. "We doen altijd ons uiterste best, maar deze keer was het niet goed genoeg. Daarom was ik zo boos. Kwaliteit hebben we genoeg. Ik denk zelfs dat we kunnen meedoen voor de eerste plaatsen", besloot hij.