Dino Hotic was teleurgesteld na de nederlaag: "Vier fouten en een goede ploeg profiteert ervan"

Het werd een zware zaterdagavond voor Cercle Brugge. Ze verloren met duidelijke 1-5 cijfers van KRC Genk. Dino Hotic was één van de lichtpunten bij de thuisploeg en scoorde een heerlijk doelpunt, maar hij was uiteraard vooral teleurgesteld na de wedstrijd.

Dino Hotic gaf na de wedstrijd een reactie. "We wisten voor de wedstrijd al dat het een goede ploeg was. We hebben vier fouten gemaakt en een goede ploeg profiteert ervan. Zo'n fouten mogen we niet maken, want we moeten het gemakkelijk proberen houden. Voetbal is gemakkelijk, maar als je het jezelf moeilijk maakt, verlies je."

"Het wordt moeilijk als er vier doelpunten vallen na vier fouten. In de tweede helft konden we wel scoren en kregen we nog enkele kansen, maar de wedstrijd was gespeeld", aldus de aanvallende middenvelder van Cercle Brugge.