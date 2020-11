Wim De Decker maakt zich zorgen: "Zullen over paar zaken serieus moeten praten" en "Dat is verontrustend"

AA Gent won vorige week op bezoek bij Charleroi, goed voor een 7 op 9 in de Jupiler Pro League. Na thuisnederlagen tegen Rode Ster Belgrado en Zulte Waregem lijkt het echter terug naar af. Coach Wim De Decker maakt zich zorgen.

"We moeten de sleutel vinden, zodat de spelers zich er sneller overheen kunnen zetten", aldus Wim De Decker. "Want er zullen een paar dingen zijn die we toch eens heel goed zullen moeten bespreken."

AA Gent kwam opnieuw op achterstand, maar maakte tegen Essevee eigenlijk zelfs geen vuist meer: "Dat is toch verontrustend."

We konden de rug niet meer rechten na de 0-2

"Er is het mentale aspect, er is de opeenvolging van wedstrijden ook, maar dat zou geen excuus mogen zijn", aldus nog De Decker.

"We werden na twintig minuten minder scherp in de duels, verloren de tweede bal en na de tegendoelpunten gingen we heel diep. We konden de rug niet meer rechten, er kwam geen reactie meer. Dat was tegen Rode Ster Belgrado nog helemaal anders."