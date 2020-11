Europees overwinteren staat op het spel: "Onze match van het jaar? Ik hoop het!"

Na de knappe 1-2 zege in Sint-Petersburg komt Zenit woensdag naar Brugge. Club kan zich verzekeren van Europees voetbal in 2021, maar dan zal het toch iets beter moeten dan de povere 0-0 tegen Moeskroen waar bijzonder weinig dreiging van uitging.

"Natuurlijk trek je liever met een zege naar de match van woensdag. In de Champions League krijg je een ander type tegenstanders over de vloer en krijg je meer ruimte. Die match gaat helemaal anders zijn", gaf Hans Vanaken zaterdagavond aan.

Tweede plaats? Alleen Zenit van tel

Philippe Clement weet hoe belangrijk het is voor Club Brugge om Europees te overwinteren. "Of het voor ons de match van het jaar is? Ik hoop het! Als we winnen is dat misschien onze match van het jaar. Anders is er nog de match tegen Lazio. Maar we gaan woensdag zeker alles geven om te winnen."

Jawel, winnen. Bij een gelijkspel is de derde plaats een zekerheid. Bij een zege kan Club misschien nog voor de tweede plaats gaan. "Daar denken we nog niet aan. Nu is alleen de match tegen Zenit van tel en daarna kunnen we eventueel naar het klassement kijken", besloot hij.