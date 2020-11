'Club Brugge kan voormalige smaakmaker in januari helemaal gratis terug naar Jan Breydel halen'

Nabil Dirar wordt wederom gelinkt aan een terugkeer naar België. De 34-jarige Marokkaan sprak afgelopen zomer al met Club Brugge, maar zijn looneisen waren veel te hoog.

De Turkse media weten dat Club Brugge en Nabil Dirar on speaking terms zijn. De flankaanvaller zit op een dood spoor bij Fenerbahçe. Zijn contract loopt er aan het einde van het seizoen af, maar hij mag in januari al gratis vertrekken.

Enig probleem: Dirar verdient in Istanboel drie miljoen euro per seizoen. Bovendien is de 36-voudig Marokkaans international niet van plan om in de herfst van zijn carrière stevig in te leveren.

Drie miljoen euro per seizoen

Club Brugge kan dan wel een aardig loon betalen, maar het spreekt voor zich dat bedragen naar Turkse normen geen optie zijn voor de Belgische landskampioen. Al kan Dirar wel voor een creatieve injectie zorgen in de blauw-zwarte aanval.