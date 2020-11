Leicester City rekent op twee Belgen om opnieuw mee aan de leiding te komen, geen Odoi bij Fulham

In de Premier League neemt Leicester City het deze avond op tegen Fulham. Leicester City kan bij een overwinning mee aan de leiding komen en daarbij rekenen ze onder meer op Tielemans en Praet.

Leicester City doet het uitstekend dit seizoen en bij een overwinning deze avond kan de club zelfs mee aan de leiding komen in de Premier League. Dennis Praet en Youri Tielemans starten in de basis en ook Jamie Vardy is van de partij.

Bij Fulham loopt het dit seizoen heel wat minder. De ploeg van Denis Odoi staat voorlopig op de voorlaatste plaats in het klassement. Odoi zelf is er niet bij tegen Leicester City. Aleksandar Mitrović zit op de bank.