Het seizoen kan niet meer stuk voor Losada en Beerschot: "Ons doelen zijn bereikt. Welke ploeg kan dat zeggen na veertien speeldagen?"

Beerschot is nummer één! De overwinning Achter De Kazerne van KV Mechelen levert de paarshemden de bovenste plaats in de rangschikking op. "Ons doel is bereikt", verrast Hernan Losada.

De Argentijnse coach van de Mannekens zei het natuurlijk met een kwinkslag na de overwinning op het veld van KV Mechelen. En dat ‘doel’ slaat niet op het winnen van de rivaal. “Ons doel is bereikt”, aldus Hernan Losada. “We hebben gewonnen van RSC Anderlecht en Club Brugge én we hebben nu al zekerheid over het behoud in 1A. Welke ploeg kan na veertien speeldagen al zeggen dat hun doelen zijn bereikt?”