Is stress hét probleem van Hazard? Wij zien toch ook enkele andere oorzaken voor golf aan blessures

2020 is voorbij voor Eden Hazard. De Rode Duivel liep afgelopen weekend een spierblessure op. Volgens diverse dokters ligt stress aan de basis van de opeenvolgende blessures. Hazard en stress? Que?

Het was Kris Van Crombrugge die met de stelling op de proppen kwam? Volgens de bondsdokter speelt de enorme druk en stress bij Real Madrid Eden Hazard parten. De theorie werd meteen onderschreven binnen de muren van het Estadio Santiago Bernabeu.

Maar Hazard en stress aan elkaar linken en in één en dezelfde zin schrijven? Kent de aanvoerder van de Rode Duivels dat woord überhaupt wel? Bij De Koninklijke is er druk. Dat is een feit. Maar wij zien nog enkele andere oorzaken van de blessuregolf.

Dé oorzaak is de tik van Thomas Meunier, ondertussen dik een jaar geleden. Hazard was op dreef in het witte shirt, maar werd door zijn landgenoot de ziekenboeg in getorpedeerd. Hoe was het gegaan zonder die noodlottige ingreep?

Maar dat is niet alles. We zijn van mening dat Zinedine Zidane Hazard in oktober veel te snel heeft gebracht. Onze landgenoot was net hersteld van een scheur in de quadriceps en moest na amper twee trainingen het veld op.

En waarom kreeg Hazard amper de tijd om te herstellen van zijn positieve coronatests? COVID-19 had ook Casemiro te pakken, maar de Braziliaan kreeg een week langer om uit te zieken.

We willen maar zeggen: stond deze nieuwe blessure van Hazard niet in de sterren geschreven?