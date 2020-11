"Op dit moment is Racing Genk grotere titelkandidaat dan Club Brugge"

Terwijl de motor van Club Brugge sputtert, heeft Racing Genk aan de weg naar boven getimmerd de voorbije weken. De 18 op 18 is een evenaring van het clubrecord. De Limburgers delen zowaar de leiding met Beerschot.

"Op dit moment is Racing Genk een grotere titelkandidaat dan Club Brugge", aldus Patrick Goots in Gazet van Antwerpen. "Club is niet meer die pletwals van vorig seizoen. Racing Genk heeft daarentegen geen last van Europees voetbal en kan zich puur op de Belgische competitie richten."

"Ze hebben een sterke Colombiaanse achterhoede. Het middenveld met Uronen, Hrosovsky, Heynen en Maehle is van kampioenenniveau. En dan heb je nog dat gouden trio voorin: de opengebloeide Bongonda, de altijd onvoorspelbare Ito en de erg sterke Onuachu."

"De volgende wedstrijd tegen Antwerp wordt erg interessant. Een sleutelmatch én interessante test, voor twee ploegen in een goede flow met ambitie", besluit de analist, die ook zelf nog uitkwam voor Racing Genk.