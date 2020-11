Club Brugge krijgt een Nederlandse scheidsrechter voor de Champions League-wedstrijd tegen Zenit

Club Brugge speelt deze week een belangrijke wedstrijd in de Champions League tegen het Russische Zenit. Ze krijgen alvast een Nederlandse scheidsrechter, want Serdar Gözübüyük moet de wedstrijd in goede banen leiden.

Serdar Gözübüyük is de scheidsrechter voor de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Zenit. Gözübüyük kwam dit seizoen al in twee wedstrijden in de Champions League in actie, want hij floot eerder al RB Salzburg - FC Lokomotiv Moscow en FC Shakhtar Donetsk - Borussia Mönchengladbach. Ook onze Rode Duivels kennen Gözübüyük, want de 35-jarige Nederlander floot de oefenwedstrijd tussen onze nationale ploeg en Ivoorkust. Gözübüyük was dit seizoen al scheidsrechter bij 14 wedstrijden en trok daarbij maar liefst 50 gele kaarten. Deze week zijn er drie Nederlandse scheidsrechters actief in de @ChampionsLeague!



Danny Makkelie 👉 Borussia Mönchengladbach - Inter

Björn Kuipers 👉 FC Porto - Manchester City

Serdar Gözübüyük 👉 Club Brugge - Zenit



📝 https://t.co/afzA47PEHl. — KNVB (@KNVB) November 30, 2020





