Transfernieuws en Transfergeruchten 30/11: Evans

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Solskjaer zou zijn pijlen op Jonny Evans hebben gericht

Manchester United is met een 9 op 9 de laatste weken goed bezig in de Premier League, maar uitblinken in verdedigende stabiliteit doen de 'Red Devils' niet. Manager Ole Gunnar Solskjaer zou in januari een nieuwe verdediger willen halen. (Lees meer)