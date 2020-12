Analist bikkelhard: "Clasico van de lege zakken, beetje zoals de clubkassen van Anderlecht en Standard"

De Clasico deed pijn aan de ogen. Anderlecht en Standard maakten er een saaie bedoening van. Ook Peter Vandenbempt schuwt de straffe taal niet.

Veel inzet, maar weinig voetbal. Dat was de conclusie. "Alsof ze voor het eerst in lange tijd weer tegen een bal trapten. Alsof ze opnieuw moesten leren passes geven, alsof ze nog nooit geleerd hadden wie wanneer best de bal kan krijgen. Of dat je om te scoren toch naar doel moet trappen", klinkt het bij Sporza.

"Het was armoe troef. Het was de Clasico van de lege zakken, een beetje zoals de clubkassen van die 2 traditionele clubs. De spelers op het veld kregen precies het publiek dat ze verdienen: geen dus."

Twee jonge Belgen

De kwaliteit op het veld ontbreekt gewoon, was de conclusie. "Er was op Eleven Sports, de rechtenhouder, een statistiek vóór de wedstrijd. Daar zagen we dat geen enkele speler van Anderlecht of Standard bij de beste 25 meest beslissende voetballers in onze competitie is. Geen enkele."

"En ja, dat was er dus aan te zien. Het enige wat nog een beetje een pluspunt was, was dat de beste spelers eigenlijk nog 2 jonge Belgen waren: met aan de Anderlecht-kant verdediger Hannes Delcroix en aan de overkant middenvelder Nicolas Raskin."