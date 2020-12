Club Brugge veegt recordomzet van Genk van tabellen, wat geeft dat voor de wintermercato?

137 miljoen euro. Dat was de omzet van Club Brugge vorig jaar. Het record van Genk werd zo meteen van de tabellen geveegd.

In tegenstelling tot bij KRC Genk bovendien geen resem aan grote uitgaande transfers afgelopen jaar, waardoor de inkomsten van 'stabiele' bronnen mag genoemd worden.

Het eigen vermogen is verdubbeld naar liefst 44 miljoen euro, blauw-zwart is van plan dat te investeren in de verdere groei van de club.

Groei

Het trainingscentrum is al state of the art, het nieuwe stadion zit er aan te komen eens alle vergunningen in orde zijn. Gekkigheden op de transfermarkt? Die moeten niet meteen verwacht worden.

De verplichte aankoopoptie op Noa Lang komende zomer is ingecalculeerd, verder is het vooral opportuniteiten bekijken. Het is wel afwachten wat blauw-zwart deze winter doet met Dennis en andere misnoegde aanvallers en of ze dan eventueel vervanger(s) aantrekken.