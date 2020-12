Eigen succes emotioneler voor Losada door overlijden Maradona: "Geen enkele speler ooit met zoveel passie gezien"

Hernán Losada was net zoals vele landgenoten van hem enorm aangeslagen toen het overlijden van Diego Maradona bekend geraakte. Het bijzondere voor Losada is dat het hem net enorm voor de wind gaat. In ruim een jaar tijd leidde Losada Beerschot van de vijfde plek in 1B naar de koppositie in 1A.

Na afloop van de wedstrijd bij KV Mechelen voorbije zondag werd Losada er even stil van. Hij was zichtbaar geëmotioneerd. Ook door Maradona? "Een beetje wel. Hij is altijd mijn idool geweest", steekt Losada zijn bewondering voor hem niet onder stoelen of banken. "Ik ben opgegroeid met beelden van hem. Ik heb geen enkele speler ooit met zoveel passie aan het werk gezien." Voor heel Argentinië is het overlijden van Maradona zwaar om dragen. "Het is een heel speciale week geweest voor alle Argentijnen. Er zoveel Argentijnen in rouw in ons land. Tijdens die minuut stilte voor hem voor aanvang van de wedstrijd denk je daar even aan en ook na de wedstrijd." Als je dan zelf een emotioneel moment meemaakt, komt dat even naar boven. "Dat heeft zeker een rol gespeeld. Al denk je vooral aan wat je met de ploeg allemaal hebt bereikt."