Kan Gent eindelijk spits(en) recupereren en wordt er geroteerd tegen Liberec? Hamvragen voor ploeg in diepe malaise

In de Europa League heeft AA Gent dit seizoen niets meer te zoeken. Maar de nul willen ze wel nog graag weghalen. "Maar donderdag is nog veraf."

"Na een nederlaag als deze tegen Zulte Waregem heb ik nog niet te veel aan donderdag gedacht", klonk het zondag nog bij Wim De Decker.

Ondertussen staat het vizier ongetwijfeld wel al opnieuw op dat duel, want vorige week klonk het na de nederlaag tegen Rode Ster Belgrado nog dat de nul wel zou weggewerkt worden.

Spitsen?

Het is dan nog maar zeer de vraag of er spitsen fit zullen raken tegen donderdag: "Yaremchuk zit nog in isolatie en testte tot nu toe altijd positief."

"Depoitre en Kleindienst? Ze zitten er dicht tegenaan, het zal dag voor dag alles afwachten zijn en hopen dat ze zo snel mogelijk terug zijn."