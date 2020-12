Heeft Muscat nog een leven over? Weeral wedstrijd van de laatste kans

STVV speelt vanavond zijn inhaalmatch op Le Canonnier en het is weer van moeten voor de Kanaries.

Muscat moet winnen van Moeskroen of het verhaal is ten einde, dat weet hij zelf ook. Maar erover praten deed hij niet. “De druk is er voor beide ploegen. We zullen zien wie er het best tegen bestand is. En daarbij, ik voel al druk sinds de eerste speeldag tegen AA Gent. Veel is er dus niet veranderd voor mij. Je kan niet willen verliezen of je kan willen winnen. Ik verkies dat laatste", zegt hij in HBvL.

Moeskroen is echter een rechtstreekse concurrent voor degradatie. Dat scenario was niet ingecalculeerd. “Er zijn matchen geweest waar de uitkomst heel anders had kunnen zijn. Maar het heeft niet veel zin om terug te blikken. De situatie is wat ze is. Ik blijf positief. En als ik kijk naar onze wedstrijd in Leuven en onze eerste helft tegen Waasland-Beveren, dan heb ik daar ook alle reden toe. De laatste weken waren we redelijk consistent.”