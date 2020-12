Philippe Clement is er klaar voor: "Dat je nu nog kan strijden tot het einde voor tweede plek is iets waar je vooraf over droomt, maar ..."

Philippe Clement is er klaar voor om met Club Brugge iets neer te zetten in de Champions League. De derde plaats kan woensdagavond al een zekerheid zijn, mogelijk kan zelfs een unieke tweede plek nog.

"Diatta kon niet voluit sprinten en zal niet in de selectie zitten", aldus Philippe Clement op zijn persconferentie. "Simon Deli zal morgen nog extra testen."

"Het is nooit leuk om spelers te moeten missen, het is hetzelfde verhaal als altijd een beetje. We hebben een hele groep en we doen het samen. In Zenit moesten we ook heel wat spelers missen door corona."

Volle bak strijden

"We gaan volle bak strijden met alle jongens om er een heel mooi resultaat uit te slepen. Iedereen binnen de club leeft ernaartoe, omdat je nog voor die tweede plek kan strijden tot de laatste speeldag mogelijk als we winnen. Dat zou fantastisch zijn."

"Het is iets fantastisch, waar je op voorhand misschien wat van droomt. Nu willen we ons in de eerste plaats kwalificeren voor voetbal na nieuwjaar, dus we gaan niet een punt verdedigen en vol voor de overwinning gaan. Daarna zullen we verder kijken."