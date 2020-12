Transfer staat op de helling, maakt floptransfer na hattrick in oefenpot alsnog kans op A-ploeg?

Voor RSC Anderlecht was het tot op heden nog geen makkelijk seizoen. Maar er zijn wel lichtpuntjes hier en daar.

Zo is er het verhaal van Zakaria Bakkali. Die komt al even niet meer voor in de plannen van Vincent Kompany.

De winger staat te boek als een floptransfer, maar ligt nog tot juni 2022 onder contract op Neerpede. Een transfer naar Real Valladolid leek op stapel te liggen, maar de Spanjaarden ontkennen de interesse.

Hattrick

Wat te doen met het woelwater is dan ook dé vraag van de week. Misschien toch nog een kans geven bij de A-ploeg om een (winter)transfer mogelijk te maken?

In een oefenduel tegen RWDM maakte Bakkali alvast indruk met een hattrick op 45 minuten. Ook Dimata scoorde in de Brusselse derby.