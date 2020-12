Haaland ondanks indrukwekkende statistieken niet tevreden: "Ik moet nog sneller scoren"

Wanneer de naam Erling Braut Haaland valt, is de term 'fenomeen' nooit veraf. De statistieken van de 20-jarige aanvaller zijn dan ook zeer indrukwekkend. Maar zelf denkt hij dat hij nog wat sneller moet scoren.

In een interview met BT Sports, rechtenhouder van de Champions League, gaat het over de beslissing van Dortmund-coach Favre om Haaland niet altijd 90 minuten te laten spelen. "Het is normaal geworden maar ik weet niet waarom. Misschien wilt hij niet dat ik meer doelpunten maak", klinkt het met een knipoog.

Haaland heeft in 12 Champions League-duels al 16 keer gescoord, een hallucinant aantal. Maar toch denkt hij dat hij het in de toekomst beter moet doen. "Ik probeer erachter te komen waarom hij me van het veld haalt. Maar voorlopig probeer ik zo snel mogelijk zo veel mogeilijk doelpunten te makené, besluit hij lachend.