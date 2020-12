Jelle Van Damme topfit, maar wacht op het juiste voorstel: "Voor een binnenlandse club is het financiële niet belangrijk"

Jelle Van Damme (37) zit al meer dan zes maanden zonder club, maar staat nog zo scherp als een mes. Fietsen, fitness, lopen... Zijn conditie is op peil. Maar hoe lang gaat hij nog wachten vooraleer hij er de stekker uittrekt?

Van Damme zou - als er een voorstel komt - niet lang nodig hebben om aan te sluiten bij de groep. "De basisconditie is er. Zolang ik nog niet echt besloten heb om te stoppen, wil ik ook scherp en fit blijven", zegt hij bij Sporza. "Ik ben nog nooit zo fit geweest tijdens het tussenseizoen. Dat is positief voor mezelf en voor een eventuele club die zou komen."

Is er nog een club uit 1A die hem kan gebruiken? Natuurlijk! Maar ze blijven momenteel op de vlakte. "Het is afwachten tot de volgende mercato in januari. Maar ik ben er zelf nog niet uit of ik tot dan ga afwachten. Wie weet hak ik al vroeger de knoop door. Het is fiftyfifty. De ene dag denk ik er zo over, de andere dag weer anders."

Ik wil me gewoon nog ergens amuseren

Van Damme kreeg al aanbiedingen, maar is kieskeurig. In 1B wil hij nooit meer voetballen. "Ik heb het dan ook over het niveau en de beleving", zegt hij. Maar een goeie uitdaging in het binnenland zou een club zelfs niet zoveel moeten kosten.

"Om nog naar het buitenland te trekken, zou het voorstel inderdaad aantrekkelijk genoeg moeten zijn. Ik heb kinderen en ik ga hun hele wereld niet op z'n kop zetten voor niets. Maar bij een club in het binnenland is het financiële geen prioriteit. Ik wil me gewoon nog ergens amuseren. Ik voetbal nog graag en ik mis het ook."