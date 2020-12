Geen paniek bij KV Mechelen, wel balen om terugkerend fenomeen: "Dat is het verhaal van ons seizoen"

Door de inhaalwedstrijden zag KV Mechelen Waasland-Beveren en Moeskroen wat dichterbij sluipen in het klassement. De voorsprong op de voorlaatste plaats bedraagt nog maar twee punten en dus kan er donderdag maar beter gewonnen worden tegen Eupen.

Bij KV Mechelen heerst er geen paniek. Het spel is goed, vinden ze, maar de punten volgen niet. "De kwaliteit zit nog altijd goed. Kijk naar de match tegen Beerschot: tot die rode kaart waren wij baas. En dat tegen een ploeg die nu competitieleider is", gaf Wouter Vrancken aan bij Het Laatste Nieuws.

"Aanvallend brengen we het mooiste voetbal van de voorbije 2,5 jaar. Ik kan niet meer verwachten. Alleen krijgen we geen loon naar werken. Het is onnozel om dit altijd te blijven herhalen, maar da’s wel het verhaal van ons seizoen", legde de trainer van KVM uit.

En donderdag heeft KV Mechelen de kans om weer een veiligere marge in te bouwen met de ploegen onderin. "Eupen is een goede ploeg. Zij zitten in dezelfde situatie als wij. Op basis van hun spel verdienen ze meer punten", besloot hij.

Dan zal Malinwa het aantal individuele fouten achterin tot een minimum moeten beperken. Want daar knelde het schoentje geregeld. Dan eens een slechte terugspeelbal of een own-goal en dan weer slecht instappen of een rode kaart. Die fases moeten eruit.