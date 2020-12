Amateurclubs reageren op gek bekeridee: "Verzuip maar voort" en "Waanzin"

Er zitten nog negen amateurclubs in de zestiende finales van de Beker van België. Zij krijgen een speciale regeling om zich voor te bereiden op dat bekeravontuur begin januari. Maar niemand staat er echt om te springen, zo blijkt.

Het amateurvoetbal zal in België niet voor februari kunnen worden opgestart, maar de clubs die in de Beker van België nog actief zijn zullen een speciale regeling krijgen.

Daardoor kunnen Dessel Sport, RFC Liège, Lokeren-Temse, La Louvière, Olsa Brakel, Olympic Charleroi, Rupel Boom, Thes Sport en Heur-Tongeren nu al beginnen trainen, met oog op hun wedstrijd op 9 of 10 januari zal worden gespeeld.

Forfaitnederlaag?

Als ze niet willen spelen, dan volgt een forfaitnederlaag. Vele amateurclubs zien het niet zitten om te spelen. "Het is alsof de Pro League zegt: 'Verzuip maar voort!' - Een test gaan ze betalen, en alle andere ...", klinkt het bij een clubleider in Het Laatste Nieuws.

"We worden met de rug tegen de muur gezet", pikt ook voorzitter Willy Mermans van Dessel Sport in. "Het is waanzin om al die kosten te maken voor één match. Wie kan ons garanderen dat we in februari kunnen spelen in de competitie?"