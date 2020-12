Engelse topclubs zijn gewaarschuwd: Aston Villa wil indrukwekkende transfersom voor Jack Grealish

Een ploeg die dit seizoen indruk maakt in de Premier League, is Aston Villa. De sterkhouder van de ploeg is misschien wel Jack Grealish. De middenvelder kan dan ook op heel wat interesse rekenen, maar Aston Villa wil hem niet zo maar laten gaan.

Aston Villa is één van de revelaties in de Premier League. Vorig jaar moest de club nog vechten tegen de degradatie, maar dit seizoen staan ze voorlopig op de tiende plaats. Eén van de hoogtepunten is voorlopig ongetwijfeld de 7-2 overwinning tegen Liverpool. Met 5 doelpunten en 6 assists in 9 wedstrijden is Jack Grealish de sterkhouder van de club. Hij kan op heel wat interesse rekenen van onder meer Manchester City, maar dan zullen ze wel heel wat geld op tafel moeten leggen. Volgens The Telegraph zou Aston Villa minstens 100 miljoen pond willen voor de aanvallende middenvelder.





