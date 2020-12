Moet Beerschot vrezen voor sneller vertrek sterkhouder? "Als ze hem nodig hebben, stapt hij op het eerste vliegtuig naar Engeland"

Ismaila Coulibaly is één van de revelaties dit seizoen in de Jupiler Pro League. Hij wordt gehuurd van Sheffield United en Stephen Bettis, de CEO van Sheffield United, gaf al mee dat Coulibaly sneller naar Engeland zou kunnen terugkeren als ze hem nodig zouden hebben.

Stephen Bettis gaf een interview bij The Athletic. Daarin had hij het onder meer over Ismaila Coulibaly, de jonge middenvelder van Beerschot. Door de samenwerking tussen beide clubs via United World wordt Coulibaly voorlopig verhuurd aan de Belgische club.

Het gaat om een huurperiode van drie jaar, maar volgens Bettis zou Coulibaly sneller kunnen terugkeren. "Hij is zich nu aan het ontwikkelen bij Beerschot en zo hebben we de club ook sterker kunnen maken. Als Chris Wilder (trainer van Sheffield United) hem echter nodig heeft, stapt hij op het eerste vliegtuig naar Engeland", vertelde Bettis en staat te lezen bij Gazet van Antwerpen.