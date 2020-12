Heeft KV Mechelen binnenkort nog een international op de loonlijst staan? Het zou zomaar eens kunnen.

Het kan verkeren, zeker in het geval van Sandy Walsh, de flankverdediger die sinds enkele weken de plaats heeft ingenomen van Issa Kaboré en nog niet ontgoocheld heeft. Integendeel zelfs, want hij werd door de fans van KV Mechelen verkozen tot hun man van de match.

Geen contractverlenging bij Zulte Waregem en enkele maanden zonder club. Tot KV Mechelen hem begin oktober voorstelde als nieuwe aanwinst. Sinds hij in de basiself staat op de rechterkant heeft hij nog niet ontgoocheld. Dat is ook de bondscoach van Indonesië niet ontgaan.

De polyvalente flankverdediger is tot en met de U20 uitgekomen voor Nederland, maar in januari wordt zijn dossier bij de FIFA behandeld. Onderwerp: een overgang naar Indonesië. "Als de switch wordt goedgekeurd dan kan ik mijn paspoort in orde maken en kan ik opgeroepen worden voor de nationale ploeg" vertelt Walsh in Het Laatste Nieuws. "Er is nauw contact met de Indonesische voetbalbond en de bondscoach wil me er graag bij hebben."