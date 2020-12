Merveille Bokadi gelooft er nog in: "Mathematisch kan het nog, dus ..."

Na de 0-0 tussen Anderlecht en Standard is het nu alle hens aan dek voor Standard in de Europa League tegen Rangers. Ze blijven er wel in geloven.

Standard wil nog steeds Europees overwinteren, al wordt dat een hele klus. Zes op zes halen en hopen dat ook Lech Poznan nog wat punten afsnoept van een tegenstander: makkelijk is anders.

"Mathematisch is het nog mogelijk", opende Merveille Bokadi met een cliché uit het tekstboekje. "En dus mogen we er nog in geloven."

Revanche

Tegen de leider uit de Schotse competitie - die ook in Luik kwam winnen - zal het natuurlijk wel een topmatch moeten worden van de Rouches: "Het is een hele goed ploeg, maar dat zijn wij ook."

"We hebben deze job gekozen voor dit soort wedstrijden. We gaan voluit voor de aanval en zijn in Schotland om een resultaat neer te zetten. We willen onze revanche pakken."