Rapha Holzhauser draagt steentje bij aan beeld Rik Coppens: "Belangrijk dat zo'n legende een plaats in het stadion krijgt"

Rapha Holzhauser is zich nog meer in de harten van de supporters van Beerschot aan het werken. De middenvelder heeft namelijk besloten om geld te schenken aan Bronzen Rik, een project om een standbeeld van Rik Coppens in het stadion van Beerschot te krijgen.

Rapha Holzhauser is al enorm populair op 't Kiel, maar door zijn laatste actie zal hij alleen nog maar populairder worden. De Oostenrijker gaat €1000 schenken aan de Bronzen Rik, een project rond een standbeeld van Beerschot-legende Rik Coppens. Holzhauser zelf gaf meer uitleg bij de club. "Het is belangrijk dat zo'n legende een plaats in het stadion krijgt. Ik draag graag mijn steentje bij voor Rik, de supporters en onze geschiedenis", vertelde de middenvelder. Ook onze Oostenrijker Rapha schenkt €1000 aan Bronzen Rik. Peter van het project Jean Rylant ziet Bronzen Rik steeds meer vorm krijgen. Bouw mee aan het standbeeld van Coppens met een bijdrage op BE54 3631 9790 5197.



