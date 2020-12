Standard-CEO praat over deal met Fornieri én schuldenberg: "Als er niet over Standard wordt gepraat is het Standard niet"

De komende dagen en weken worden cruciaal voor Standard. De Luikenaars haalden pas na een tweede zit een licentie en de Licentiecommissie klopt aan voor een nieuwe controle. En 't is niet dat de financiën er ondertussen op orde zijn...

Bruno Venanzi verkocht én kocht het stadion, zag een deal met François Fornieri afspringen en krijgt de schuldenput van de Rouches niet gedicht. Toch maakt Alexandre Grosjean zich geen zorgen. Of beter gezegd: dat laat hij toch zo uitschijnen naar de buitenwereld toe.

“Als er niet over Standard wordt gepraat is het Standard niet”, haalt de CEO zijn schouders op in Het Laatste Nieuws. “Dat maakt nu eenmaal deel uit van onze geschiedenis. Fornieri? Ik kan kort zijn. Uiteindelijk hebben we een einde gemaakt aan de onderhandelingen. De rest is interne keuken.”