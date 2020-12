Cisse Severeyns onder de indruk van Antwerpse machine: "Chapeau voor Ivan Leko"

Antwerp heeft zich donderdagavond verzekerd van een plaatsje in de zestiende finales van de Europa League. Een straffe prestatie van de spelers, maar vooral ook van Ivan Leko, meent Cisse Severeyns. "Hoe hij halsstarrig vasthield aan zijn systeem, is erg knap."

"Dit is een erg straffe prestatie van Antwerp, zeker gezien de evolutie die Antwerp dit seizoen doorgemaakt heeft", steekt Cisse Severeyns van wal. "De voorbije drie seizoenen onder Bölöni speelde Antwerp vooral vanuit een strakke organisatie en in de reactie. Dat is nu niet langer het geval. Antwerp speelt erg attractief en koppelt dat voorlopig aan resultaten, niet evident."

"Ik vind het ontzettend knap wat Ivan Leko aan het verwezenlijken is. Ik heb altijd in hem geloofd en ben ervan overtuigd dat hij een heel goede trainer is", aldus Severeyns. "Want vergis je niet: in het begin van het seizoen was het voetballend echt niet goed. Ik herinner me erg povere wedstrijden, zoals tegen Moeskroen of Eupen. Ik moet de spelers proficiat wensen, maar zeg toch vooral chapeau aan Leko, omdat hij zo halsstarrig is blijven vasthouden aan zijn systeem en manier van spelen."

Werkpunt is wel het omzetten van de kansen. Tegen Ludogorets kreeg Antwerp kans na kans, maar de Great Old liet na de wedstrijd te beslissen in de eerste helft. "En dan zie je dat het toch nog spannend kan worden in die tweede helft. Tegen Ludogorets, dat duidelijk de minste ploeg uit de poule was, kan je je dat veroorloven. Maar zondag tegen Racing Genk mag dit niet gebeuren. Dan krijgen ze gegarandeerd het deksel op de neus tegen jongens als Ito, Bongonda en Onuachu", besluit Severeyns.