Hoe staat België ervoor na woelige Europese week? Week 6 wordt cruciaal, elk gewonnen punt kan tellen - ook voor Gent en Standard

Er wordt vaak gesproken over de Belgische coëfficiënt en over hoe belangrijk die is voor de Europese plaatsen. Hoe deden de Belgische ploegen het deze week?

Zoals geweten is de Europese coëfficiënt van belang met oog op de Europese plaatsen voor de volgende seizoenen. Zeker met de nakende hervormingen van het Europees voetbal is het van levensbelang dat we zo hoog mogelijk blijven staan.

Na vorig seizoen stonden we achtste, ondertussen zijn we die plaats voorlopig al kwijt aan Nederland. Onze noorderburen dromen zelfs al van de zevende plaats, waarmee je normaal gezien reekshoofd kan worden in de Champions League als het wat mee zit.

Maar voor onze Belgische ploegen was het een cruciale week, al was het maar om toch gewoon puntjes te blijven sprokkelen. Na dit seizoen verliezen we ook nog eens een goed jaar, dus het is nog even volhouden en stevig blijven scoren.

De 6 op 12 van de Belgische teams deze week was wat dat betreft niet slecht, maar het had ook wat meer kunnen zijn. Volgende week wordt het sowieso geen makkelijke week voor de Belgische teams bovendien: in Hoffenheim, in Rome, bij Tottenham en tegen Benfica ... Elk puntje is meegenomen, zeker met oog op Europese overwintering.

Overwinteren

Een overwinning van Club Brugge in Lazio Roma zou voor een ongeziene achtste finale zorgen in de Champions League. Als dat niet lukt, dan is het aan blauw-zwart (en Antwerp) om ook na nieuwjaar indien mogelijk nog een paar rondes verder te gaan.

Voordeel: de Russen gaan komend jaar ook zwaar in elkaar stuiken en dat we Zenit uit Europa houden is alvast een goede zaak. En ook de Oostenrijkers en de Schotten kunnen geen eenduidig, positief verhaal brengen.

Er zal sowieso veel afhangen van volgende week, want bij de ons bedreigende landen is er nog veel onduidelijkheid over wie allemaal nog een ronde zal verder raken. En daar hangt dus ook veel vanaf, zoveel is duidelijk.

De punten zien er momenteel als volgt uit. We geven ook mee hoeveel teams de diverse landen momenteel nog in een Europese competitie lopen hebben:

8. Nederland 36.400 (4) - 0.600 deze week - 1 tot 4 ploegen overwinteren

9. België 35.900 (4) - 0.800 deze week - 2 ploegen overwinteren

10. Oostenrijk 34.825 (4) - 1.000 deze week - 0 tot 3 ploegen overwinteren

11. Schotland 31.125 (2) - 0.500 deze week - 1 ploeg overwintert

12. Oekraïne 31.100 (3) - 0.800 deze week - 0 tot 2 ploegen overwinteren

13. Turkije 30.100 (2) - 0.000 deze week - 0 tot 1 ploegen overwinteren