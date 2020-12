Frankrijk kent Butez (nog) niet: "Daarvoor moeten we met Antwerp dat doen in de Europa League"

Jean Butez maakt al enkele seizoenen naam in België. Ook bij Antwerp FC heeft de Fransman ervoor gezorgd dat Sinan Bolat vergeten is. Al krijgt hij in eigen land het krediet nog niet dat hij verdient.

Jean Butez was de voorbije seizoenen een sinecure onder de lat bij Royal Excel Mouscron. Het leverde hem een transfer naar Antwerp FC op, maar ook Club Brugge en RSC Anderlecht waren geïnteresseerd.

In eigen land is zijn naam echter onbekend. “Toen we van Tottenham Hotspur wonnen stond er hier en daar wel een klein artikeltje in de kranten met de vermelding dat er twee Fransen hadden gewonnen van de Spurs.”

Overwinteren... is niet genoeg

Ook La Voix du Nord contacteerde hem al eens voor een interview, maar France Football of L’Equipe kennen Butez nog niet. “Daarvoor moeten we eerst overwinteren in de Europa League”, lacht de doelman in Het Laatste Nieuws. “En dan een Franse ploeg verslaan.”