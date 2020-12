Keert Hein Vanhaezebrouck terug naar het oude nest? KAA Gent start onderhandelingen met ex-trainer

Donderdagavond werd Gent-trainer Wim De Decker ontslagen bij KAA Gent. De Buffalo's zijn dus voor de vierde keer dit seizoen op zoek naar een trainer. Vrijdag startte het zelfs de onderhandelingen met ex-trainer Hein Vanhaezebrouck

De uitgesproken titelambities van deze zomer werden al lang weer opgeborgen. Een zwalpend Gent staat na een magere 16 op 42 pas twaalfde in de competitie. Ook in de Europa League doet het niet veel beter. Donderdag verloor het met 1-2 van Slovan Liberec. Het staat na een 0 op 15 laatst in de groep.

De samenwerking met Wim de Decker werd meteen stopgezet. Het is ondertussen al de derde trainer die bij de Buffalo's wordt ontslagen. Jess Thorup en László Bölöni waren eender al slachtoffer van de tegenvallende resultaten.

KAA Gent polst nu naar de diensten van ex-trainer Hein Vanhaezebrouck. In 2015 speelde hij nog kampioen met de Buffalo's, maar sinds december 2018 zit de trainer zonder club na zijn ontslag bij RSC Anderlecht. Lijkt het sprookjeshuwelijk opnieuw in de maak?

De makelaar van Vanhaezebrouck, Mogi Bayat, arriveerde vrijdagmiddag al in de Ghelamco Arena om te onderhandelen over een eventuele terugkeer.