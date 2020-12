'Giroud heeft aanbiedingen van Inter én Juventus op zak, maar Fransman kiest voor een héél ander avontuur'

Olivier Giroud zal in januari vertrekken bij Chelsea FC. De Franse aanvaller is al enkele seizoenen geen basisspeler meer in Londen. Aanbiedingen zijn er echter genoeg.

Volgens TuttoSport heeft Olivier Giroud aanbiedingen van Juventus en Internazionale FC in de schuif liggen. De 105-voudig international van Les Bleus moet er de doublure van respectievelijk Alvaro Morata en Romelu Lukaku worden. De kans is echter groter dat Giroud richting de Verenigde Staten trekt. David Beckham wil de aanvaller naar Inter Miami halen. Ook op financieel vlak kan de Fransman over de Grote Plas zijn zakken een laatste keer vullen.