Wesley Sonck heeft belangrijk advies voor goudhaantje van Club Brugge: "Dat hij maar lang genoeg in België blijft"

Charles De Ketelaere was woensdag in de Champions League opnieuw belangrijk voor Club Brugge. Deze keer zette hij blauw-zwart met een doelpunt op weg naar Europese overwintering.

Charles De Ketelaere blijft dit seizoen indruk maken. In de Champions League scoorde hij opnieuw een belangrijk doelpunt tegen Zenit. Daarnaast liet hij ook zien op verschillende posities uit de voeten te kunnen. Dat zal ongetwijfeld ook de aandacht trekken van enkele Europese topclubs.

En dat boezemt Wesley Sonck angst in. Volgens de analist is er voor een 19-jarig toptalent geen betere plek om te groeien bij een Belgische topclub zoals Club Brugge: "Charles mag niet te snel de stap zetten naar het buitenland, want er hebben al veel die fout gemaakt. Hij is verstandig genoeg", vertelt Sonck aan Sporza.