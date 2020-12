Opgehelderd: dankzij deze man voetbalt Frédéric Frans op het Kiel: "Ik heb alle 1B-clubs gebeld"

In een jaar tijd heeft Frédéric Frans alle harten op het Kiel veroverd. Terwijl Hernan Losada regelmatig met zijn verdedigers schuift, is Frans ook de enige constante. De man die hem een kans bezorgde op het Kiel is trouwens ook zijn idool.

Eric Van Meir is het grote voorbeeld van de stugge verdediger. Als kleine gast ging Frans naar de matchen van Lierse krijgen en later zouden ze bij die club nog samenwerken als trainer en speler. Toen Frans uit Schotland terugkeerde, hielp Van Meir hem aan zijn transfer. “Ik heb alle clubs in 1B gebeld”, zegt hij in GvA. “Uiteindelijk is in januari de transfer naar Beerschot afgerond. Het voordeel was dat Hernan hem goed kende.” “Kleine dingen, maar die vergeet je nooit. Als het nodig is, weet ik dat ik ook vandaag voor advies bij Eric terechtkan", aldus Frans.





