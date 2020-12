Moet Hein eerst psychologisch werk verrichten bij Gent? "Het kan toch niet dat het verschil zo groot is enkel omdat David vertrokken is?"

Het eerste werk van Hein Vanhaezebrouck? De spelers van AA Gent weer wat vertrouwen geven. Want ook analist Gert Verheyen merkt op dat niet iedereen ineens kan vergeten zijn hoe te voetballen.

Of dat ze niet goed genoeg zijn... “Van de nieuwkomers kan dat het oordeel zijn. Niet van wie vorig seizoen goeie dingen liet zien. Het kan ook niet dat het verschil zo groot is alleen maar omdat Jonathan David vertrokken is. Dat zou betekenen dat de rest het niet kan dragen. Kan ik niet geloven", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De Buffalo's lieten inderdaad vorig seizoen goeie dingen zien, maar sommigen zijn slechts een schim van zichzelf. "Het moet een mentale kwestie zijn na alle onrust die ze zelf veroorzaakten. Ngadeu is geen wereldvoetballer, maar vorig seizoen speelde die toch gewoon goed? Wat heeft die allemaal al uitgestoken? Dat zit ook tussen de oren.”