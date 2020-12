🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft zijn eerste werkdag bij KAA Gent er weer op zitten: "Als je dingen wil veranderen moet je ze eerst aanvaarden"

Hein Vanhaezebrouck werd gisteren nog voorgesteld als de opvolger van Wim De Decker. Zaterdag stond hij al meteen op het oefenterrein om de spelers klaar te stomen voor de belangrijke verplaatsing naar KV Oostende.

Hein Vanhaezebrouck is ook blij met zijn terugkeer naar oude liefde KAA Gent. Zaterdag stond de kersverse trainer al voor een eerste keer op het oefenveld. Hij is gemotiveerd over zijn nieuwe job en ziet meteen enkele werkpunten die hij wil aanpakken: "Als je dingen wil veranderen moet je eerst dingen aanvaarden. Spelers en trainers maken fouten. Dat moet ik duidelijk maken aan de groep."

Ondanks zijn vertrek in 2017 is hij alle matchen van de Buffalo's met grote belangstelling blijven volgen: "Ik weet wat de mogelijkheden zijn. Ik heb al kunnen zien wat goed en fout liep. Het is nu mijn taak om de slechte dingen te verbeteren", concludeerde Vanhaezebrouck.

Daarnaast benadrukt hij ook het belang van de Gent-supporters. Hij ziet ze als een belangrijk element in het kampioenenjaar en hoopt snel weer op een hereniging in de Ghelamco Arena.