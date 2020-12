De belangrijkste ingreep van Van den Brom bij Genk: "Hij laat anderen beter functioneren"

Kijkt u ook uit naar de topper tussen Genk en Antwerp? In tegenstelling tot de Clasico belooft deze wedstrijd wel vuurwerk, tussen twee goed voetballende ploegen. Bij Genk heeft John van den Brom intussen één cruciale wijziging doorgevoerd.

Het eerste werk van Van den Brom was om Bryan Heynen meteen tot belangrijke speler te bombarderen. “Dat was het eerste wat me op training opviel. Hij heeft onder alle omstandigheden rust en overzicht aan de bal en laat op die manier ook anderen beter functioneren. Johan Cruijff zei het al: 'simpel voetballen, is het moeilijkste wat er is'", zegt de Nederlander in HBvL.

Er zijn wel nog werkpunten, maar de stijgende lijn is opmerkelijk bij Genk. "We moeten nog beter leren variëren. Dat is niet zo makkelijk met een aanspeelpunt als Onuachu voorin, de verleiding is groot om snel de lange bal te hanteren. Maar we zijn nog veel gevaarlijker als we hem, net als Ito en Bongonda, hoger op het veld met het gezicht richting doel van de tegenstrever krijgen.”