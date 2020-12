🎥 Koeman hekelt eigen spelers na defensief gestuntel en nieuwe nederlaag Barcelona: "De houding was niet goed, ik ben heel teleurgesteld"

Twaalf punten, zo veel punten bedraagt de kloof al met koploper Atlético Madrid. Het lijkt nu al een onmogelijke opdracht voor Barcelona om dit seizoen de titel te pakken in La Liga. Coach Ronald Koeman baalt als een stekker.

Zaterdag werd er nu ook bij promovendus Cadiz onderuitgegaan. Vooral de manier waarop stak bij de Nederlandse coach. “Het is ongelooflijk dat we verliezen door zo’n tegendoelpunt. Het is een fout waarvan je niet verwacht dat dit team ‘m maakt. Het toont aan dat we niet geconcentreerd waren. De houding van de spelers was niet goed. Ik ben heel teleurgesteld.”

"Het is een gigantische stap achteruit in onze kansen om voor LaLiga te vechten", erkende de oefenmeester. "Een voorsprong van 12 punten op een team zo sterk als Atlético Madrid is veel. Het is teleurstellend, maar we moeten het accepteren. Er zijn nog veel wedstrijden te spelen."