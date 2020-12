Vorig seizoen nog bij Waasland-Beveren, nu vaste waarde in Serie A: "Ik hoop op een dag Rode Duivel te worden"

Onze Belgische beloften konden zich niet plaatsen voor het Europees Kampioenschap. We beschikken nochtans over een zeer talentvolle lichting. In die mate dat sommige youngsters die het erg goed deden bij hun club naast de selectie vielen van bondscoach Jacky Matthijsen.

Standard-middenvelder Nikolas Raskin was misschien wel de opmerkelijkste naam die Matthijsen links liet liggen, maar hij was niet de enige. Zo was Daam Foulon(21) er in het begin van de EK-campagne wel nog bij, maar hij verdween erna uit beeld. De ex-verdediger van Anderlecht en Waasland-Beveren is nochtans een basisklant bij Benevento, de nummer vijftien uit de Serie A met Milan-icoon Filippo Inzaghi als coach. "Ik sprak nog nooit met Roberto Martinez. De coach van de U21 belde ook nog niet. Het blijft een droom om voor mijn land te spelen en ik hoop op een dag Rode Duivel te worden”, zegt Foulon aan La Dernière Heure.