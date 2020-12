John van den Brom wil niets horen van titel: "We zijn niet eens halfweg, voetbal is een momentopname"

Zeven zeges op rij en bijbehorend clubrecord voor Racing Genk. De Limburgers etaleerden ook tegen Antwerp hun goede vorm. De ploeg van John van den Brom komt terug op kop van de rangschikking, maar de Nederlander wil nog niet weten van een titel: "Dit is een momentopname"

"Ik zag twee ploegen die speelden om te winnen. Na de teleurstelling van de eerste tegengoal zag ik een Racing Genk dat de rug rechtte. We probeerden de wedstrijd terug in handen te krijgen en dat is ons gelukt! Bij die 3-1 krijgen we inderdaad een cadeautje, maar je moet het nog aannemen! Na die 3-2 panikeerden we niet, waarna dat vierde doelpunt uiteindelijk voor de bevrijding zorgde", aldus van den Brom.

Zo behaalde Racing Genk een verdiende zege in de aantrekkelijke topper tegen Antwerp. Met de zevende zege op rij -een clubrecord- komt Racing Genk meteen weer aan de leiding in de Jupiler Pro League. Droomt van den Brom al van een nieuwe titel? "Nee, ik heb gezegd dat Antwerp en wij de best voetballende ploegen van het moment zijn. En voetbal is altijd een momentopname. We zijn nog niet eens halfweg, dus wij gaan niet van de daken schreeuwen dat we kampioen zullen spelen."

"Wat mij het meeste plezier doet, is de absolute wil om te winnen die heerst binnen dit team. Daarnaast ben ik blij dat we ons goede spel ook tonen tegen een erg sterk team als Antwerp", besluit van den Brom.