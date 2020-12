Mignolet: "Spelen zonder fans heeft een grotere impact op het spel dan men denkt"

Er is al veel gezegd en geschreven geweest over spelen zonder supporters. Qua motivatie en sfeer is het helemaal anders en economisch is het voor vele ploegen gewoonweg een ramp om geen fans te kunnen ontvangen en die inkomsten mis te lopen. Maar ook het spel wordt zwaar beïnvloed volgens Mignolet.

Simon Mignolet geeft aan dat ook het spel zelf heel hard beïnvloed wordt door het ontbreken van toeschouwers, en Club Brugge daarom net zo wisselvallig speelt:

Als je kijkt naar de prestaties van ploegen dit seizoen is het heel belangrijk om goed in te schatten wat het betekent om nu te spelen zonder supporters.

En vooral als je onze ploeg dan gaat vergelijken met andere ploegen uit andere landen en competities. Daar zie je ook de gevestigde waarden die normaliter helemaal bovenaan de ranking staan, nu ook ontbreken in de top. Zo kijk ik naar de Spaanse, Franse, Italiaanse en Engelse competities... Het is overal zo.

Ploegen komen met minder schrik omdat er geen 25.000 Brugse supporters in de tribunes zitten.

De reden daarachter hoeven we volgens Big Si niet ver te gaan zoeken:

We moeten goed kunnen inschatten dat dat niet enkel bij Club Brugge is momenteel. Maar een algemeen verhaal is van voetbal spelen zonder supporters.

Ik herinner me nog heel goed hoe het was vroeger toen we met STVV op Club Brugge kwamen spelen voor hun supporters. Dat is een heel andere belevening dat dat je nu moet naar hier komen.

Oké, ze moeten inderdaad nog dezelfde weg afleggen, ze moeten twee uur in de bus zitten...

Maar ze komen naar hier met veel minder schrik dan dat ze naar hier komen als er 25.000 Brugse supporters in de tribunes zitten. Dat is iets wat soms wordt vergeten.

Nu is het als uitploeg ook veel makkelijker om op Brugge te spelen.



Mignolet heeft ook voorbeelden van fases tijdens de wedstrijd die volgens hem mét supporters helemaal anders zouden verlopen:

Zo zie ik bijvoorbeeld doelmannen die nu bij wijze van spreken bijna vijf minuten tijd winnen en toch geen gele kaart gepresenteerd krijgen. Dat zou normaal gezien gewoonweg niet mogelijk zijn, want dan staat dat publiek daarachter en telkens als de bal uit gaat begint het publiek al te fluiten en loop je daar als keeper automatisch achter en dan zou de scheidsrechter ook veel meer druk voelen om die gele kaart te trekken. Dat zijn dingen die misschien klein lijken maar dat verandert toch veel en dat wordt vergeten.