Franse winger van FC Barcelona loopt nieuwe blessure op: deze keer zijn de hamstrings het slachtoffer

Zaterdag bereikte FC Barcelona een nieuw dieptepunt. Daarnaast is ook hun Franse winger een tijdlang out met een nieuwe blessure.

Het gaat van kwaad naar erger bij FC Barcelona. De Catalanen beleven hun slechtste competitiestart sinds het seizoen van 1987/1988. Ronald Koeman behaalde bij zijn nieuwe club nog maar 14 punten uit tien wedstrijden. Het telt ondertussen al 12 punten minder dan (voorlopige) competitieleider Atlético Madrid.

Zaterdag werd er een nieuw dieptepunt bereikt. Promovendus Cadiz kende een goede start van het seizoen, maar wist in zijn laatste twee thuiswedstrijden geen enkel schot tussen de palen te lossen. Ondanks deze dramatische cijfers kon het gisteren dus wel stunten, al mocht het daar vooral de Barcelona-defensie voor bedanken.

👀 | Wat een gestuntel achterin bij Barça, Negredo profiteert en scoort de 2-1. 😱#CadizBarça pic.twitter.com/om5woO9w2L — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 5, 2020

Tijdens de rust bleef Ousmane Dembélé geblesseerd in de kleedkamer. FC Barcelona bevestigt dat de Fransman een verreking in de hamstring van het rechterbeen heeft opgelopen. Het is nog niet duidelijk hoelang de aanvaller buiten strijd is. Het is een serieuze aderlating voor de club, hij scoorde al vier doelpunten en gaf ook twee assists in 12 wedstrijden. Daarnaast droeg Ousmane Dembélé in het gewonnen Champions-League duel van woensdag de aanvoerdersband.