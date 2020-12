Drukste jaar ooit voor Rode Duivels, Martinez verklaart: "Ik moet een ploeg hebben die nu klaar is en één die straks klaar is"

Maak u klaar voor een Duivels jaar. Het EK, de play-offs van de Nations League én de kwalificatie voor het WK. De internationals zullen ook hun tenen mogen uitkuisen. Maar goed, Martinez is al een tijdje bezig met de voorbereiding.

Er kwam redelijk wat kritiek dat er naast Nations League-wedstrijden ook nog oefenmatchen tegen Zwitserland en Ivoorkust gespeeld werden in coronatijden. Roberto Martinez heeft telkens een heel grote groep opgeroepen en dat zal in 2021 niet anders zijn. "Maart wordt belangrijk om de definitieve 23 te kiezen voor het EK, maar het zal niet anders zijn dan de vorige twee kampen", knikte Martinez.

Dus weer een 30-tal spelers... "Ik hink op twee gedachten. Eén: op korte termijn het EK voorbereiden. Twee: het WK voorbereiden en daarvoor ook al jonge spelers integreren. Ik moet het heden en de toekomst dus in het oog houden. Ivoorkust en Zwitserland waren voor mij dan ook geen oefenwedstrijden, maar belangrijke matchen met dat in het achterhoofd. Ik moet een ploeg hebben die nu klaar is en één die straks klaar is."

Veel internationals zullen dan ook blij zijn dat ze geen drie matchen zullen moeten spelen in maart. "Tuurlijk, want dat is de periode dat de spelers op hun tandvlees beginnen zitten door de vele speelminuten. De selectiepolitiek zal dus niet veel veranderen."