KV Oostende-coach hoopt na "donkere november" op "lichtende december": "Enkel wij verdienden te winnen"

KV Oostende heeft zich door de winst tegen AA Gent weer op veilige afstand van de laatste twee plaatsen genesteld. Coach Alexander Blessin kon uiteraard weer lachen.

Blessin kon opgelucht ademhalen, want na de nederlaag tegen Waasland-Beveren ging het bergaf met zijn ploeg. "Ik moet mijn team feliciteren. Ze hebben echt geknokt om terug in de wedstrijd te komen", zei de Duitser. "We creëerden kansen en de gelijkmaker ging sowieso maken. Er stond maar één team meer op het veld, enkel wij verdienden te winnen."

"We zijn blij met deze overwinning na een donkere november. We willen er nu een lichtende decembermaand van maken. Dit team kan nog beter, maar het mag onze principes niet vergeten. Dat gebeurde te veel de voorbije matchen."