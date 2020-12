Er staat nog veel op het spel in de slotspeeldag van Champions League: dit zijn de scenario's voor Club Brugge en de andere groepen

Het waren drukke weken in Europa, na deze week weten we welke 48 ploegen (16 in de CL, 32 in de EL) we ook na Nieuwjaar nog aan het werk kunnen zien. Hoe staan de teams ervoor, welke scenario's liggen nog op tafel? We lijsten het even voor u op.

Dinsdag

Groep F

In de groep van Club Brugge is het duidelijk: Borussia Dortmund is al zeker van de top-2 en gaat in Rusland op zoek naar groepswinst. Club Brugge strijd in Rome in een rechtstreeks duel met Lazio voor de tweede plek. De Bruggelingen moeten winnen, een puntje zou wel zekerheid geven over reekshoofdenstatus in de zestiende finales van de Europa League.

Zenit Sint-Petersburg wordt sowieso laatste in zijn groep, dus Lazio en Club Brugge spelen Europees na Nieuwjaar. Dortmund moet evengoed doen als Lazio om de groepswinst te pakken, dus als ze zelf niet winnen moeten ze hopen dat ook de Italianen dat niet doen.

Groep E

In groep E is er niets meer om voor te spelen. Chelsea (13 op 15) is zeker van groepswinst, Sevilla (10 op 15) is zeker tweede. Door de onderlinge duels is er bij gelijke stand voordeel voor Chelsea, vandaar.

Hetzelfde verhaal in de strijd om de derde plaats. Krasnodar (4 op 15) kan niet meer worden ingehaald door Rennes (1 op 15).

Groep G

In groep G lijkt Barcelona op weg naar de groepswinst na een 15 op 15, Juventus moet in Catalonië minstens drie keer scoren om dat nog om te keren. De Italianen zijn wel al lang zeker van de tweede plek.

Dynamo Kiev en Ferencvaros strijden in een onderling duel om de derde plek. Beide ploegen hebben één punt, een 2-2 gelijkspel in Hongarije. Ferencvaros heeft dus nood aan een overwinning of een gelijkspel met meer dan twee goals.

Groep H

Groep H is de spannendste van de vier op dinsdag. Manchester United, PSG en Leipzig hebben elk negen punten en zijn zeker van overwintering, Basaksehir (3 op 15) is uitgeschakeld.

Maar welke twee teams gaan door naar de volgende ronde? Manchester United heeft aan een puntje in Leipzig altijd genoeg, PSG kan het thuis tegen de Turken proberen af te maken en heeft ook genoeg aan een punt.

08/12/2020 18:55 Zenit St Petersburg - Borussia Dortmund - 08/12/2020 18:55 Lazio - Club Brugge - 08/12/2020 21:00 Chelsea - Krasnodar - 08/12/2020 21:00 Rennes - Sevilla - 08/12/2020 21:00 Barcelona - Juventus - 08/12/2020 21:00 Dinamo Kiev - Ferencváros - 08/12/2020 21:00 PSG - Istanbul BB - 08/12/2020 21:00 RB Leipzig - Manchester United -

